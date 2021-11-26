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Происшествия

Молодой ялтинец сбывал наркотики «в ассортименте» через тайники

17:08 пятница, 26 ноября 2021
Ялта

Ялтинские полицейские задержали наркоторговца с крупной партией запрещенных веществ.

Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ялтинского управления в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний местный житель. Во время проведения обыска по месту проживания сотрудниками полиции обнаружено более 50 полимерных пакетов, предположительно содержащих различные виды наркотических средств», – рассказали правоохранители.

Как уточнили стражи порядка, со слов подозреваемого, данные вещества он приобрел через интернет для дальнейшего сбыта посредством организации тайников.

«Результаты экспертизы подтвердили, что изъятые вещества – более 200 г – являются различными видами наркотиков, такими, как марихуана, амфетамин, альфа-соль», – отметили полицейские.

По информации управления МВД по Ялте, следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ, предусматривающим за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере, до 20 лет лишения свободы. «Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания», – подчеркнули правоохранители.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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