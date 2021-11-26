Кто скупает землю и жилье в Крыму и Севастополе

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Регионы вошли в ТОП-5 субъектов страны, в которых больше всего недвижимости регистрируют не местные жители.

В Крыму и Севастополе почти 40% заявлений на регистрацию недвижимости приходится на не местных жителей. По этому показателю полуостров вошел в пятерку регионов РФ, пишет «РИА Новости Крым» со ссылкой на Росреестр.

По словам эксперта по проектированию и строительству Людмилы Боденюк, в связи с пандемией россияне поняли, что землю и жилье лучше покупать у моря, в районах с хорошим климатом.

«Хоть 4-5 соток земли берут и потихоньку строят. Очень много приезжих из всех регионов», – рассказала она.

В сложившейся ситуации определенную роль сыграли и иностранцы, отмечает представитель общественной палаты Севастополя Вячеслав Тертус. После указа президента о запрете на владение землей в Крыму для граждан других государств, иностранцы начали активно прятать свою недвижимость с помощью перерегистрации на российские юридические и физические лица.

Ранее сообщалось о том, что для строительства новой трассы в Симферопольском районе снесут десятки домов, а также приватизируют 177 земельных участков. Речь идет о создании юго-восточного обхода крымской столицы, который соединит «Тавриду» с Южным берегом Крыма.

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