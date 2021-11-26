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Власть

Крымский суд отправил офицера запаса в колонию-поселение за мошенничество

07:20 пятница, 26 ноября 2021

Крымский гарнизонный суд признал офицера запаса виновным в мошенничестве.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Бывший офицер одной из силовых структур, желающий обогатиться за счет средств своего знакомого, обратившегося к нему с просьбой оказать содействие в получении разрешительных документов на строительство и ввод домов в эксплуатацию, из корыстных побуждений, злоупотребляя его доверием и путем обмана, похитил у того девять млн рублей», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что мужчину задержали сотрудники ФСБ в декабре 2020 года при передаче денег. «Приговором суда, бывший военнослужащий осужден по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) к лишению свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом 500 тыс рублей», – уточнили в суде.

Изъятые у военнослужащего в ходе следствия более пяти млн рублей обращены в собственность Российской Федерации. Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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