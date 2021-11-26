Крымские города и районы не готовы к снегопадам

фото © rg.ru

Ряд городов и районов Крыма не готовы к ликвидации последствий снегопадов на дорогах.

Об этом во время совещания по вопросам ЖКХ сообщил начальник УГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко.

«У администраций Бахчисарайского, Белогорского, Красногвардейского, Раздольненского, Нижнегорского, Кировского, Первомайского, Советского, Симферопольского районов собственная техника и необходимые запасы противогололедных материалов отсутствуют. У остальных муниципальных округов и районов техника имеется в недостаточном количестве», – сообщил Борисенко.

По данным начальника управления госавтоинспекции, в частности, в Симферополе для содержания 850 километров дорог имеется только 12 единиц техники. «Мы помним по прошлому году, когда нам пришлось со всей республики стягивать технику для уборки Симферополя. Просим также обратить на это внимание», – добавил он.

Многие муниципалитеты заключили договоры на обслуживание с госпредприятием «Крымавтодор», но оно может не справиться с наплывом обращений. По данным ГИБДД, парк «Крымавтодора» для расчистки дорог включает 216 единиц техники. Заготовлено 13,1 тысячи тонн песка и 1,7 тысячи тонн соли. Химических реагентов не заготовлено вообще.

«Вместе с тем, как показала практика прошлого сезона, в условиях снегопада ГУП «Крымавтодор» использовал до 2,5 тысячи тонн песчано-солевой смеси в сутки. Соответственно, имеющихся на данный момент запасов противоледных материалов не хватит более чем на шесть суток», – подчеркнул Борисенко.

Кроме того, в целом в Крыму отсутствуют проекты содержания автомобильных дорог и улиц, поэтому нет обоснованного требования к количеству техники и противогололедных материалов, которые должны быть подготовлены к зимнему периоду.

«В связи с этим у собственников и подрядных организаций отсутствует информация о необходимом количестве специализированной техники, а также запасов противогололедных смесей. Исходя из вышеперечисленных фактов, подрядная организация, осуществляющая содержание автомобильных дорог и улиц Республики Крым до настоящего времени, я считаю, не готова в полном объеме к выполнению обязанностей по содержанию улично-дорожной сети», – заключил начальник УГИБДД.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Водителей Севастополя обязали заменить летние шины на зимние до 1 декабря. Госавтоинспекция Севастополя напоминает о необходимости установки зимних шин с 1 декабря.

Авто из парка Развожаева уличили в штрафах за превышение скорости. Предположительно губернаторский Land Cruiser 200 должен бюджету 85 тысяч рублей.

Симферополец объявил войну автомобилистам. Житель Симферополя устал терпеть автохамов, которые подпирают двери многоквартирного дома.

В Симферополе предлагают возродить трамвайное сообщение. Восстановить в Симферополе трамвайное движение и сделать трамвай основным пассажирским транспортом в центральной части города предложил немецкий инженер по планированию городов Роберт Виттек-Брикс.