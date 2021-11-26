Из воинской части в Севастополе украли более сотни парашютов

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Севастопольский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о краже 118 парашютов различных систем, в результате которой министерству обороны был нанесен ущерб на 17,6 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба суда, приговор вынесен в отношении троих фигурантов – двух военнослужащих и одного гражданского.

«По совокупности совершенных преступлений окончательное наказание (майору запаса) – лишение свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, сроком на три года», – говорится в сообщении.

Майор запаса признан виновным в совершении преступлений по части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ – пособничество в растрате, части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество и семи преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ – растрата. Прапорщик и гражданский признаны виновными в совершении преступления по части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ – пособничество в растрате. Кроме того, суд признал гражданского виновным в совершении шести преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ – растрата. Оба получили условный срок с испытательным сроком на два и один год.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленный законом срок в апелляционном порядке», – уточнили в суде.

По данным следствия, майор запаса, находясь в Севастополе с ноября 2016 по февраль 2019 года, помог начальнику парашютного склада украсть и продать 21 спасательный парашют, 13 запасных, 10 учебно-тренировочных парашютов и 15 десантных парашютов. Сумма ущерба составила 8,8 млн.

Гражданский в тот же период в Севастополе помог начальнику парашютного склада украсть и продать 10 спасательных парашютных систем, 13 запасных парашютов, 10 учебно-тренировочных и 15 десантных парашютных систем. Сумма ущерба составила 6,5 млн рублей. В марте 2018 года прапорщик, находясь в Азове Ростовской области, помог начальнику парашютного склада в растрате 11 спасательных парашютных систем общей стоимостью 2,2 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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