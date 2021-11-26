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Власть

Бывший чиновник задержан в Севастополе за получение взятки в виде ремонта квартиры

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого замдиректора департамента здравоохранения Севастополя, который, по данным следствия, за помощь в заключении госконтракта заставил строительную компанию сделать у себя дома ремонт.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова. 

«Установлено, что в октябре 2019 года должностное лицо во время встречи с представителем строительной фирмы, которая осуществляла работы по капитальному ремонту одного из медучреждений, предложил оказать услугу имущественного характера в виде ремонта его квартиры. Их стоимость была оценена в 500 тысяч рублей, – сообщила она. – В ответ действующий на тот момент первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя пообещал пролоббировать заключение договора на поставку товаров с подведомственным ему учреждением».

Постнова отметила, что мужчина угрожал руководству фирмы препятствовать их дальнейшей деятельности в Севастополе, в частности, обещал дать распоряжение подведомственным госучреждениям не заключать с ней контракты. В марте 2020 года госучреждение здравоохранения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» заключило контракт с компанией на установку поручней вдоль пешеходных дорожек медучреждения, минуя предусмотренные законом конкурентные способы определения поставщика.

«После чего сотрудники строительной фирмы окончили ремонтные работы в квартире замдиректора департамента здравоохранения», – добавила Постнова.

Бывшего чиновника задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю. Во время обыска у него изъяли представляющие интерес для следствия предметы и документы. Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством в крупном размере.

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Также следствие намерено ходатайствовать о наложении ареста на автопарк подследственного с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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