Бывший чиновник задержан в Севастополе за получение взятки в виде ремонта квартиры

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого замдиректора департамента здравоохранения Севастополя, который, по данным следствия, за помощь в заключении госконтракта заставил строительную компанию сделать у себя дома ремонт.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что в октябре 2019 года должностное лицо во время встречи с представителем строительной фирмы, которая осуществляла работы по капитальному ремонту одного из медучреждений, предложил оказать услугу имущественного характера в виде ремонта его квартиры. Их стоимость была оценена в 500 тысяч рублей, – сообщила она. – В ответ действующий на тот момент первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя пообещал пролоббировать заключение договора на поставку товаров с подведомственным ему учреждением».

Постнова отметила, что мужчина угрожал руководству фирмы препятствовать их дальнейшей деятельности в Севастополе, в частности, обещал дать распоряжение подведомственным госучреждениям не заключать с ней контракты. В марте 2020 года госучреждение здравоохранения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» заключило контракт с компанией на установку поручней вдоль пешеходных дорожек медучреждения, минуя предусмотренные законом конкурентные способы определения поставщика.

«После чего сотрудники строительной фирмы окончили ремонтные работы в квартире замдиректора департамента здравоохранения», – добавила Постнова.

Бывшего чиновника задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю. Во время обыска у него изъяли представляющие интерес для следствия предметы и документы. Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством в крупном размере.

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Также следствие намерено ходатайствовать о наложении ареста на автопарк подследственного с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бывшему высокому чину полиции в Крыму грозит тюрьма за взятки. Следкомитет установил причастность бывшего и.о. замначальника следственного отдела управления МВД по Ялте, подозреваемого в получении крупной взятки, к еще двум коррупционным преступлениям.

Рабочего из Узбекистана посадили в Крыму за взятку сотруднику ФСБ. Гастарбайтер, не имеющий патента на работу, предложил силовику 10 тысяч рублей за бездействие.

Севастопольский суд обязал выплатить отцу погибшего в такси мужчины 1,5 млн рублей. Балаклавский районный суд Севастополя взыскал 1,5 млн рублей в пользу мужчины, чей сын погиб в результате ДТП в 2019 году.

Фирму-подрядчика реконструкции улиц Керчи обвиняют в подделке сертификатов. В Управление единого заказчика Администрации города Керчи в ноябре 2021 года поступила исполнительная документация от ООО «Луксар», которое занималось благоустройством территорий Керчи.