Время ДТП: где и почему в Севастополе чаще всего случаются аварии

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Наибольшую долю всех ДТП в Севастополе составляют аварии, связанные с выездом участников дорожного движения на встречную полосу для совершения обгона, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

«За десять месяцев 2021 года в Севастополе произошло 102 дорожно-транспортных происшествия, связанных с выездом на встречную полосу движения в нарушение ПДД, в которых погибли девять человек и шестьдесят пять получили ранения», – отмечается в сообщении.

В Госавтоинспекции уточнили, что среди погибших в таких авариях за указанный период – шестеро водителей, половина из которых – виновники ДТП.

Согласно статистике, наибольшее число дорожно-транспортных происшествий в Севастополе, сопряженных с обгоном, происходят в воскресенье с 12 до 15 часов.

Самыми аварийными госавтоинспекторы называют два района Севастополя, из которых как правило осуществляется выезд из города.

«Наибольший рост ДТП с выездом на встречную полосу движения зафиксирован в Балаклавском и Нахимовском районах», – уточнили в ведомстве.

Автоинспекторы напоминают, что санкции статьи, по которой составляются материалы об административных правонарушениях, связанных с обгоном, предусматривают штраф от пяти тысяч рублей или лишение права управления автомобилем на срок от 4 до 6 лет.

И отмечают, что именно такие нарушения правил дорожного движения чаще всего приводят к ДТП с тяжелыми последствиями и смерти участников происшествия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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