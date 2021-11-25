Восьмиклассник петардой разнес унитаз в ялтинском общественном туалете

Полицейские нашли виновного в разгроме общественного туалета в Ялте.

Как сообщила пресс-служба МВД по Крыму, восьмиклассник ради забавы разрушил унитаз петардой.

«Сотрудники полиции в рамках проводимых мероприятий по установлению лиц, совершивших противоправные действия, установили несовершеннолетнего 2008 года рождения, учащегося 8 класса одной из ялтинских школ. Свой поступок подросток объяснил тем, что ради забавы бросил в унитаз петарду. Мальчик в содеянном раскаялся и признал свою вину», – сообщили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что в отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. «Решение по административному материалу будет выносить комиссия по делам несовершеннолетних администрации Ялты», – уточнили в МВД.

Полицейские опубликовали видео с установленных в парке камер наблюдения. На кадрах видно, как подросток со своими товарищами подъехали к туалету на самокатах и принялись что-то обсуждать. Затем парень взял у своего товарища, по всей видимости, петарду и зашел внутрь. Через некоторое время дети сбежали.

Ранее глава администрации города Янина Павленко в своих соцсетях сообщила, что неизвестные разгромили недавно отремонтированный общественный туалет в Пионерском парке. По ее информации, инцидент произошел 23 ноября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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