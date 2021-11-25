Происшествия
Восьмиклассник петардой разнес унитаз в ялтинском общественном туалете
Полицейские нашли виновного в разгроме общественного туалета в Ялте.
Как сообщила пресс-служба МВД по Крыму, восьмиклассник ради забавы разрушил унитаз петардой.
«Сотрудники полиции в рамках проводимых мероприятий по установлению лиц, совершивших противоправные действия, установили несовершеннолетнего 2008 года рождения, учащегося 8 класса одной из ялтинских школ. Свой поступок подросток объяснил тем, что ради забавы бросил в унитаз петарду. Мальчик в содеянном раскаялся и признал свою вину», – сообщили в МВД.
В ведомстве подчеркнули, что в отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. «Решение по административному материалу будет выносить комиссия по делам несовершеннолетних администрации Ялты», – уточнили в МВД.
Полицейские опубликовали видео с установленных в парке камер наблюдения. На кадрах видно, как подросток со своими товарищами подъехали к туалету на самокатах и принялись что-то обсуждать. Затем парень взял у своего товарища, по всей видимости, петарду и зашел внутрь. Через некоторое время дети сбежали.
Ранее глава администрации города Янина Павленко в своих соцсетях сообщила, что неизвестные разгромили недавно отремонтированный общественный туалет в Пионерском парке. По ее информации, инцидент произошел 23 ноября.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ялтинцы разгромили общественный туалет в Пионерском парке. Власти Ялты потребовали найти вандалов, разгромивших туалет в недавно реконструированном городском Пионерском парке.
В Симферополе устроили дрифт на пожарных автомобилях. В Симферополе прошли соревнования по «Скоростному маневрированию на пожарных автомобилях».
Какой сегодня праздник 24 ноября. Сегодня, 24 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму начались протесты против QR-кодов. В крымской столице неизвестные устроили акцию против QR-кодов. По городу расклеены объявления с призывом их не использовать.
Бывшему высокому чину полиции в Крыму грозит тюрьма за взятки
Следкомитет установил причастность бывшего и.о. замначальника следственного отдела управления МВД по Ялте, подозреваемого в получении крупной взятки, к еще двум коррупционным преступлениям.
Модель дисквалифицировали на конкурсе «Мисс Земля» из-за прописки в Крыму
Девушка уверяет, что организаторы не хотели политического скандала и просили ее не упоминать о полуострове.
В Крыму может подорожать газ и свет
«Черноморнефтегаз» с нового года хочет изменить правила закупки газа для крупных потребителей, что может серьезно отразиться на розничной цене ресурса и пошатнуть энергетическую безопасность Крыма и Севастополя.
Аксенова окружают силовиками и сватают в Кремль
Глава Крыма пытается маневрировать между коррупционными ударами, но не контролирует ситуацию – считают авторы Телеграм-канала «Незыгарь».
22 ноября
ФСБ проводит обыски в крымском ГИБДД
23 ноября
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости