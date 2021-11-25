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Власть

Водителей Севастополя обязали заменить летние шины на зимние до 1 декабря

Госавтоинспекция Севастополя напоминает о необходимости установки зимних шин с 1 декабря.

В зимний период запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами.

В соответствии с требованиями п. 5.5. Приложения № 8 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям законодательства, в зимний период.

В зимний период запрещается эксплуатация транспортных средств категорий «M1» (легковые автомобили категории «В») и «N1» (грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не боле 3500 кг, категории «В»), не укомплектованных зимними шинами.

Зимние шины должны соответствовать следующим требованиям:

- шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса транспортного средства;

- иметь маркированный знак в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки, а также маркированных знаками «М+S», «M&S», «M S«;

- износ рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии (при отсутствии индикаторов износа) во время эксплуатации на указанном покрытии, должен составлять не более 4,0 мм;

- зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств.

В зимний период сотрудники Госавтоинспекции регулярно будут проводить проверки транспортных средств, которые эксплуатируются с нарушением законодательства, в том числе не оснащенные зимними шинами.

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