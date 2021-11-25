Власти Ялты пытаются понять откуда бомбы в местной реке

фото © Янина Павленко

Ялтинские власти решили выяснить причины скопления большого количества боеприпасов времен Второй мировой войны в русле реки Дерекойка, протекающей через город.

Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко на своей странице в социальных сетях.

«Нужна «помощь зала»! Обращаюсь к историкам, краеведам, ветеранам войны, всем-всем, кто может знать – откуда такое скопление боеприпасов в русле реки Дерекойки (Быстрой)», – написала она.

Павленко отметила, что чистить речку после летнего потопа приходится все осторожней, с серьезными перерывами в работе.

«Плечом к плечу с нами – военные и МЧС, поскольку ежедневно вместе с грунтом и мусором собираем снаряды и гранаты», – пояснила она.

По информации градоначальницы, вывезено уже более полусотни единиц боеприпасов. «Но думаю, это далеко не все», – предположила Павленко.

При этом заместитель директора муниципального предприятия «ДЭУ» Евгений Мельников уточнил, что, прежде всего, интересует информация об участке ниже подземного перехода в районе овощного рынка и до моря.

«Очень нужна информация о том, что находилось в данном районе во время войны», – пояснил он, подчеркнув, что при расчистке русла реки выше по течению такие находки пока не попадались, тем более в таком количестве.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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