Власти Ялты неожиданно решили заняться пляжами для подготовке к следующему сезону

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Ялта начинает готовиться к курортному сезону 2022 года.

Ялта начинает готовиться к курортному сезону 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«Подготовка к курортному сезону 2022 года на старте. Фронт предстоящих работ обсудили на встрече с министром курортов и туризма Крыма Вадимом Волченко», – написала она.

По информации Павленко, главный акцент будет сделан на пляжах. «Их на территории муниципального образования в общей сложности 86», – уточнила глава администрации Ялты.

При этом градоначальница подчеркнула, что обеспечение комфортных и безопасных условий на пляжах является первоочередной задачей, как и поддержание надлежащего санитарного состояния. «Расторгаем договорные отношения с недобросовестными пользователями, укрепляем – с добросовестными, выстраиваем – с новыми», – отметила Павленко.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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