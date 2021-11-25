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Власть

Власти Крыма обещают подорожание коммуналки в 2022 году

12:57 четверг, 25 ноября 2021
Власти Крыма обещают подорожание коммуналки в 2022 году

фото © Укринформ

С 1 июля 2022 года в Крыму увеличится стоимость коммунальных услуг для населения.

Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

«Утвердить предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Крыма на период с 1 января 2022 года по 2023 год», - говорится в тексте документа.

Уточняется, что повышение стоимости коснется потребленного абонентами отопления, водоснабжения, водоотведения, газа, электроэнергии и вывоза бытовых отходов.

При этом повышение в первые шесть месяцев составит ноль процентов - цены повысятся только с 1 июля 2022 года.

В частности, стоимость отопление повысится на 1,7%, водоснабжения и канализации на 1,7%, свет на 9%, газ на 9,6%, отходы на 1,7%.

Ранее, в рамках подготовки к отопительному сезону, Аксенов поручил МинЖКХ и Минтопэнерго республики принять меры по недопущению роста цен на уголь и дрова для населения.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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