В Ялте мошенник-рецидивист «продал» автозапчастей на 40 тысяч рублей

Потерпевшие связывались с мужчиной для заказа автомобильных запчастей и обговорив детали сделки, переводили денежные средства на банковскую карту.

После получения предоплаты, злоумышленник переставал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

«Вырученные деньги мужчина тратил на собственные нужды. Теперь в отношении его возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе МВД по Крыму.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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