Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +5
море +14

Общество

В Симферополе ежегодно растет число многодетных семей

12:35 четверг, 25 ноября 2021

В Симферополе ежегодно растет количество многодетных семей.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

«У нас до 10% ежегодно наблюдается рост. Есть семьи, которые переехали в Симферополь из других районов Крыма и других регионов», - сказала начальник департамента труда и социальной защиты администрации Диана Фератова.

На сегодня, по ее словам, на учете в департаменте состоит почти 3 тысячи семей, в которых 3 и более детей.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Капремонт детской больницы в Ялте так и не был завершен. Ялтинская детская больница не может возобновить работу в своем прежнем здании на улице Халтурина из-за незавершенного капремонта.

Возле аэропорта Симферополя хотят создать Центр истории Крыма. Центр истории Крыма хотят создать возле аэропорта Симферополя.

Власти выделили средства на ремонт девяти медучреждений в Крыму. Правительство России выделило средства на капитальный ремонт девяти медицинских учреждений в Крыму, пострадавших от летних паводков.

В рамках ФЦП в Алупке и Феодосии обещают построить новые причалы. Расходы за счет Федеральной целевой программы по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры на 2022 год запланированы в размере 174,3 млн рублей, на 2023 года – 1,5 млрд рублей, на 2024 год – 3,3 млрд рублей.

Происшествия
Пришла на уроки с ножом: ЧП в начальной школе в Севастополе

Пришла на уроки с ножом: ЧП в начальной школе в Севастополе

Ученица младших классов одной из севастопольских школ пришла на уроки с ножом, в учебное заведение вызвали полицию.

Странности
По Севастополю рыщет неадекватный поджигатель сов

По Севастополю рыщет неадекватный поджигатель сов

В центре Севастополя неизвестный дважды пытался поджечь ландшафтную скульптуру в виде совы, украшающую вход в одно из заведений, но достигнутый успех был весьма скромным.

Коронавирус в Крыму
Сотни заболевших, десятки умерших: суточная сводка о новых заражениях в Крыму

Сотни заболевших, десятки умерших: суточная сводка о новых заражениях в Крыму

За прошедшие сутки в Крыму выявили 651 случай заражения коронавирусом.

Общество
Какой сегодня праздник 25 ноября

Какой сегодня праздник 25 ноября фото

Сегодня, 25 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации