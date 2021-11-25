В Симферополе ежегодно растет число многодетных семей

В Симферополе ежегодно растет количество многодетных семей.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

«У нас до 10% ежегодно наблюдается рост. Есть семьи, которые переехали в Симферополь из других районов Крыма и других регионов», - сказала начальник департамента труда и социальной защиты администрации Диана Фератова.

На сегодня, по ее словам, на учете в департаменте состоит почти 3 тысячи семей, в которых 3 и более детей.

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