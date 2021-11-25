Происшествия
В Севастополе рассказали о деталях резонансного ДТП со студентами
фото © Форпост
Из 34 туристов, попавших в ДТП на федеральной трассе в Республике Карелия, 28 являлись студентами Севастопольского государственного университета.
Большинство из них в результате аварии не пострадали, несколько человек получили ссадины и ушибы, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
В университете добавили, что у одной из девушек изначально подозревалось сотрясение мозга, однако диагноз не подтвердился. В ближайшее время студенты, находящиеся в больнице, должны присоединиться к остальным членам туристической группы.
«Четыре человека были осмотрены в Сортавальской центральной районной больнице – в госпитализации не нуждаются», – уточнили в пресс-службе департамента общественной безопасности Севастополя.
Несмотря на то, что серьезных последствий в результате сегодняшней аварии удалось избежать, по факту ДТП прокуратурой и полицией Республики Карелия были инициированы проверки.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Трассу под Севастополем перекрыл труп оленя. На трассе возле села Гончарного в Балаклавском районе Севастополя обнаружили мертвую олениху.
В Карелии перевернулся автобус со студентами из Севастополя. Туристический автобус, в котором находились более 30 человек, опрокинулся в Питкярантском районе Карелии, пять пострадавших доставили в больницу.
В Симферополе напали на девушку, подкармливавшую бродячих собак. В Симферополе во дворе одного из многоэтажных домов неизвестный напал на девушку, когда она кормила бродячих собак.
В Перевальном упавшее дерево едва не повредило троллейбусные провода. В субботу ночью на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что на трассе Симферополь-Алушта в районе села Перевальное дерево упало на контактную троллейбусную электросеть, что может привести к ее обрыву.
Сотни заболевших, десятки умерших: суточная сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки в Крыму выявили 651 случай заражения коронавирусом.
В Севастополе рассказали о деталях резонансного ДТП со студентами
Из 34 туристов, попавших в ДТП на федеральной трассе в Республике Карелия, 28 являлись студентами Севастопольского государственного университета.
Власти Ялты пытаются понять откуда бомбы в местной реке
Ялтинские власти решили выяснить причины скопления большого количества боеприпасов времен Второй мировой войны в русле реки Дерекойка, протекающей через город.
Расчистка русла горной реки привела в ужас крымчан
Жители сел Бахчисарайского района Крыма не могут узнать протекающую в этих краях речку Коккозку: множество деревьев срублено, уничтожается среда обитания краснокнижных пресноводных крабов.
19 часов назад
Вице-премьер Крыма подал в отставку
21 час назад
Ялтинцы разгромили общественный туалет в Пионерском паркефото
20 часов назад
Крымские гостиницы проверят на звездность
Комиссия по проверке соответствия гостиниц заявленной звездности приступила к работе в Крыму.