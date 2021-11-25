В Севастополе рассказали о деталях резонансного ДТП со студентами

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Из 34 туристов, попавших в ДТП на федеральной трассе в Республике Карелия, 28 являлись студентами Севастопольского государственного университета.

Большинство из них в результате аварии не пострадали, несколько человек получили ссадины и ушибы, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В университете добавили, что у одной из девушек изначально подозревалось сотрясение мозга, однако диагноз не подтвердился. В ближайшее время студенты, находящиеся в больнице, должны присоединиться к остальным членам туристической группы.

«Четыре человека были осмотрены в Сортавальской центральной районной больнице – в госпитализации не нуждаются», – уточнили в пресс-службе департамента общественной безопасности Севастополя.

Несмотря на то, что серьезных последствий в результате сегодняшней аварии удалось избежать, по факту ДТП прокуратурой и полицией Республики Карелия были инициированы проверки.

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