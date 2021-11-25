В Севастополе начали сдерживать уровень цен на продукты

Наличие нулевой или минимальной наценки на социально значимые товары проверили в магазине торговой сети «Фреш», передает телеканал НТС.

Специалисты департамента сельского хозяйства и потребительского рынка правительства города осмотрели прилавки и витрины одного из супермаркетов в районе проспекта Победы. Параллельно чиновники наблюдали за тем, как в магазине соблюдают масочный режим в период пандемии.

Очередной мониторинг цен на социально значимые товары прошел в магазине «Фреш». В этом году руководство торговой сети заключило с городскими властями меморандум. Документ обязывает предпринимателей сдерживать рост стоимости ряда социально значимых продуктов. В списке – 23 позиции.

«Крупа гречневая, макароны, рис, молоко питьевое в мягкой упаковке, мясо куры, говядины и свинины на кости. В том числе овощной набор, яблоки, картошка, морковка, капуста, свекла. Все это входит в меморандум. Если будет представлено, например, пять видов молока, то на одну позицию торговая сеть обязуется установить минимальную или нулевую надбавку. По молоку и макаронным изделиям меморандум предусматривает нулевую торговую надбавку», – рассказала Ксения Казанджиева, начальник управления потребрынка Севастополя.

Крупные супермаркеты заключают такие соглашения ежегодно. Управляющая магазином рассказала, что руководство торговой сети планирует продлить действие меморандума по сдерживанию роста цен на продукты, в первую очередь заботясь о покупателях.

«Магазин идет навстречу нашему покупателю. Люди, помимо товаров первой необходимости, которые они тут покупают, приобретают и другие продукты, мы на этом зарабатываем. Я не вижу здесь ничего плохого. Это приветствуется», – добавила Зинаида Шило, управляющая магазином торговой сети «Фреш».

Помимо сети магазинов «Фреш» меморандум с правительством Севастополя заключили еще несколько представителей розничной торговли. Среди них «Большое Яблоко», «Лидер», «Купеческий», а также «Дикий мед». Параллельно с мониторингом цен чиновники проверили, как сотрудники и посетители соблюдают масочный режим в период пандемии. Людей без средств индивидуальной защиты не обслуживают на кассах и за прилавками магазина.

«При входе в торговый зал у нас установлен санитайзер, где покупатель может обработать руки, они также установлены в разных отделах магазина. В отделах с весовыми товарами есть перчатки, которыми посетители пользуются», – говорит Зинаида Шило.

Конфликтных ситуаций из-за отсутствия масок с покупателями становится существенно меньше, говорят сотрудники магазина. Это говорит об осознанности и ответственности жителей нашего города, считают специалисты Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Правительства Севастополя.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымским предпринимателям, пострадавшим от потопа, пообещали дать много денег. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 352 миллионов рублей на компенсационные выплаты малому и среднему бизнесу, который понес убытки из-за летнего потопа.

Расходов много, доходов мало: бюджет Крыма остается дотационным. Государственный совет Крыма одобрил в первом чтении законопроект о бюджете Крыма на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Только два процента крымчан зарабатывают свыше 100 тысяч рублей в месяц. Крым занял 57 место в рейтинге по уровню зарплат среди российских регионов.

В Севастополе выросли цены на бензин и дизтопливо. В Севастополе фиксируют рост цен на дизельное топливо и бензин.