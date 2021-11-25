Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +6
море +14

Происшествия

В Севастополе иномарка проехала на красный свет и сбила ребенка

В Севастополе на пересечении улиц Степаняна и Колобова на пешеходном переходе автомобиль, проехав на красный свет, сбил ребенка.

Видео происшествия очевидец опубликовал в соцсетях.

Автомобиль двигался слишком быстро и не успел вовремя затормозить. После столкновения, ребенок встал и побежал к родителям, которые его ждали на другой стороне дороги.

Напомним, что неделю назад в Севастополе «Патриот» сбил 9-летнего мальчика.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Карелии перевернулся автобус со студентами из Севастополя. Туристический автобус, в котором находились более 30 человек, опрокинулся в Питкярантском районе Карелии, пять пострадавших доставили в больницу.

В Симферополе напали на девушку, подкармливавшую бродячих собак. В Симферополе во дворе одного из многоэтажных домов неизвестный напал на девушку, когда она кормила бродячих собак.

В Перевальном упавшее дерево едва не повредило троллейбусные провода. В субботу ночью на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что на трассе Симферополь-Алушта в районе села Перевальное дерево упало на контактную троллейбусную электросеть, что может привести к ее обрыву.

Какие AirPods выбрать и где их купить в Симферополе с гарантией и подарками при покупке. Беспроводные наушники Apple занимают лидирующие места в рейтингах популярности с 2016 года. Наушники AirPods 2 с форм-фактором наушников-вкладышей остаются актуальными и популярными благодаря анатомически правильной форме и выгодному бюджету покупки в этом ценовом диапазоне.

Коронавирус в Крыму
Сотни заболевших, десятки умерших: суточная сводка о новых заражениях в Крыму

Сотни заболевших, десятки умерших: суточная сводка о новых заражениях в Крыму

За прошедшие сутки в Крыму выявили 651 случай заражения коронавирусом.

Происшествия
В Севастополе рассказали о деталях резонансного ДТП со студентами

В Севастополе рассказали о деталях резонансного ДТП со студентами

Из 34 туристов, попавших в ДТП на федеральной трассе в Республике Карелия, 28 являлись студентами Севастопольского государственного университета.

Власть
Власти Ялты пытаются понять откуда бомбы в местной реке

Власти Ялты пытаются понять откуда бомбы в местной реке

Ялтинские власти решили выяснить причины скопления большого количества боеприпасов времен Второй мировой войны в русле реки Дерекойка, протекающей через город.

Главное за вчера

Расчистка русла горной реки привела в ужас крымчан

Жители сел Бахчисарайского района Крыма не могут узнать протекающую в этих краях речку Коккозку: множество деревьев срублено, уничтожается среда обитания краснокнижных пресноводных крабов.

19 часов назад

Власть
Крымские гостиницы проверят на звездность

Крымские гостиницы проверят на звездность

Комиссия по проверке соответствия гостиниц заявленной звездности приступила к работе в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации