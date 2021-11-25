В Севастополе иномарка проехала на красный свет и сбила ребенка

В Севастополе на пересечении улиц Степаняна и Колобова на пешеходном переходе автомобиль, проехав на красный свет, сбил ребенка.

Видео происшествия очевидец опубликовал в соцсетях.

Автомобиль двигался слишком быстро и не успел вовремя затормозить. После столкновения, ребенок встал и побежал к родителям, которые его ждали на другой стороне дороги.

Напомним, что неделю назад в Севастополе «Патриот» сбил 9-летнего мальчика.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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