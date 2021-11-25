В России увеличили прожиточный минимум на 2022 год

В России утвержден новый уровень прожиточного минимума для населения.

В соответствии с поправкой президента РФ к проекту бюджета на 2022-2024 годы, которая была подержана парламентариями, средний его размер на душу населения в 2022 году составит 12 тыс. 654 рубля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума составит 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

В текущем году эти цифры равнялись 12 702, 10 022 и 11 303 рублям соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин предложил в следующем году увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6%, или на одну тысячу рублей. Он напомнил, что на размер прожиточного минимума завязаны и многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям. Эти выплаты также вырастут.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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