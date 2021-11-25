В Крыму может подорожать газ и свет

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«Черноморнефтегаз» с нового года хочет изменить правила закупки газа для крупных потребителей, что может серьезно отразиться на розничной цене ресурса и пошатнуть энергетическую безопасность Крыма и Севастополя.

Об этом заявили представители ресурсоснабжающих компаний полуострова, пишет «Коммерсант».

По данным издания, «Черноморнефтегаз» предложил крымским предприятиям покупать голубое топливо по 100-процентной предоплате за месяц.

В компании такое решение поясняют существенным снижением объемов собственной добычи и необходимостью докупать ресурс на бирже, где также действуют условия предоплаты. Из-за этого и без того убыточный «Черноморнефтегаз» испытывает дефицит денег на обязательные расходы.

По мнению крупных газопотребителей Крыма, предлагаемый механизм неизбежно спровоцирует не только рост цены на топливо, но и на электроэнергию. В частности, в «КрымТЭЦ» заявили о том, что не понимают, как смогут работать на таких условиях.

По словам руководителя компании Тараса Целого, газ является для предприятия главной статьей расходов, изменения приведут к многомиллионным потерям и необходимости привлекать заемные средства.

По его словам, альтернативных поставщиков для крымских компаний не существует из-за санкций, а выход на биржу для «КрымТЭЦ» закрыт, поскольку компания, торгующая по регулируемым тарифам, не сможет заложит в них рыночную стоимость газа.

Похожие заявления делают и другие предприятия полуострова. В частности ресурс «Прайм» цитирует гендиректора «Севастопольгаза» Илью Авласевича, по словам которого, речь идет об энергетической безопасности региона:

«Если повысится оптовая цена, ее нужно будет на кого-то переложить, мы должны собрать деньги за этот газ. Это не просто тяжелые условия, это может поставить под угрозу работу «Севастопольгаза».

Сообщается, что в настоящее время «Черноморнефтегаз» продает ресурс крупным потребителям Крыма по общероссийским правилам, установленным постановлением правительства №162. Актуальная цена составляет около 5,72 тысячи рублей за 1 тысячу кубов. В предлагаемом «Черноморнефтегазом» документе речь идет о расчетной стоимости в 6,516 тысячи рублей на первое полугодие.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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