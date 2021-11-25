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Власть

В Крыму экс-начальник пожарной части оштрафован за превышение полномочий

Балаклавский районный суд Севастополя признал бывшего начальника пожарной части городского главка МЧС виновным в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Пребывая в должности начальника пожарной части, мужчина вносил ложные сведения в табели учета рабочего времени, удостоверяющие факт и продолжительность работы одного из его подчиненных. Таким образом, в период времени с июля 2018 года по апрель 2019 года последнему незаконно начислена заработная плата и иные выплаты в общей сумме 445 613 рублей», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что во время заседания мужчина признал себя виновным в содеянном и чистосердечно раскаялся. Также он частично возместил причиненный преступлением материальный ущерб.

Это было учтено наряду с иными, смягчающими наказание, обстоятельствами. В связи с этим суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. «Удовлетворяя гражданский иск прокурора, суд взыскал с осужденного причиненный преступлением материальный ущерб в размере 325 613 рублей», – говорится в сообщении.

Ранее «Новый Севастополь» сообщил, что за аналогичное преступление перед судом предстал бывший начальник пожарной части в Севастополе.Он в 2019 и 2020 годах вносил ложные сведения в табели учета и нанес ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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