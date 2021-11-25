Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +1
море +14

Происшествия

В Феодосии кавалер украл для любимой бутылку виски и может сесть в тюрьму на два года

Виновными в кражах оказались 24-летний парень и 18-летняя девушка, которые не сговариваясь похищали алкоголь из магазинов. Их добычей стали несколько бутылок коньяка и виски.

Совокупный ущерб от кражи алкогольной продукции составил свыше 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Как пояснила девушка, в магазин она приходила за продуктами и, проходя мимо стенда с алкоголем, решила украсть бутылку коньяка. Злоумышленница спрятала коробку с алкоголем под куртку и не расплатившись за товар, направилась в кафе, где употребила его по прямому назначению», — рассказали в пресс-службе.

Парень же признался полицейским, что, проходя с девушкой мимо магазина, захотел сделать ей сюрприз. Он попросил подождать его на улице, а сам направился в магазин, где взял с полки бутылку виски, спрятал под куртку и вернулся к девушке. При этом при даче показаний молодой человек сознался еще в одном случае похищения алкоголя.

Теперь в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, санкции по которым могут составить до 2 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасли мать от сына: пьяный крымчанин с ножом вымогал деньги на добавку. Севастопольские правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который с ножом вымогал деньги у собственной матери.

Житель Ростова в Севастополе избил и ограбил женщину. Житель Ростовской области задержан в Севастополе за избиение и грабеж женщины, за которой его попросили проследить.

В Ялте поймали преступника в федеральном розыске. В Ялте правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который с августа этого года был объявлен в федеральный розыск.

В Феодосии неизвестный стрелок начал охоту на котов. Минимум три кота уже пострадали от рук неизвестного стрелка в Феодосии.

Власть
Бывшему высокому чину полиции в Крыму грозит тюрьма за взятки

Бывшему высокому чину полиции в Крыму грозит тюрьма за взятки

Следкомитет установил причастность бывшего и.о. замначальника следственного отдела управления МВД по Ялте, подозреваемого в получении крупной взятки, к еще двум коррупционным преступлениям.

Общество
Модель дисквалифицировали на конкурсе «Мисс Земля» из-за прописки в Крыму

Модель дисквалифицировали на конкурсе «Мисс Земля» из-за прописки в Крыму

Девушка уверяет, что организаторы не хотели политического скандала и просили ее не упоминать о полуострове.

Власть
В Крыму может подорожать газ и свет

В Крыму может подорожать газ и свет

«Черноморнефтегаз» с нового года хочет изменить правила закупки газа для крупных потребителей, что может серьезно отразиться на розничной цене ресурса и пошатнуть энергетическую безопасность Крыма и Севастополя.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации