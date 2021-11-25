Происшествия
В Феодосии кавалер украл для любимой бутылку виски и может сесть в тюрьму на два года
Виновными в кражах оказались 24-летний парень и 18-летняя девушка, которые не сговариваясь похищали алкоголь из магазинов. Их добычей стали несколько бутылок коньяка и виски.
Совокупный ущерб от кражи алкогольной продукции составил свыше 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Как пояснила девушка, в магазин она приходила за продуктами и, проходя мимо стенда с алкоголем, решила украсть бутылку коньяка. Злоумышленница спрятала коробку с алкоголем под куртку и не расплатившись за товар, направилась в кафе, где употребила его по прямому назначению», — рассказали в пресс-службе.
Парень же признался полицейским, что, проходя с девушкой мимо магазина, захотел сделать ей сюрприз. Он попросил подождать его на улице, а сам направился в магазин, где взял с полки бутылку виски, спрятал под куртку и вернулся к девушке. При этом при даче показаний молодой человек сознался еще в одном случае похищения алкоголя.
Теперь в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, санкции по которым могут составить до 2 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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