В Феодосии кавалер украл для любимой бутылку виски и может сесть в тюрьму на два года

Виновными в кражах оказались 24-летний парень и 18-летняя девушка, которые не сговариваясь похищали алкоголь из магазинов. Их добычей стали несколько бутылок коньяка и виски.

Совокупный ущерб от кражи алкогольной продукции составил свыше 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Как пояснила девушка, в магазин она приходила за продуктами и, проходя мимо стенда с алкоголем, решила украсть бутылку коньяка. Злоумышленница спрятала коробку с алкоголем под куртку и не расплатившись за товар, направилась в кафе, где употребила его по прямому назначению», — рассказали в пресс-службе.

Парень же признался полицейским, что, проходя с девушкой мимо магазина, захотел сделать ей сюрприз. Он попросил подождать его на улице, а сам направился в магазин, где взял с полки бутылку виски, спрятал под куртку и вернулся к девушке. При этом при даче показаний молодой человек сознался еще в одном случае похищения алкоголя.

Теперь в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, санкции по которым могут составить до 2 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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