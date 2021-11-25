Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Из-за пандемии в Крыму увеличилось количество верующих ● В Крыму за сутки более 700 новых заражений ● Смертельный COVID: сводка по заболеваемости в Севастополе ● Крым получил более 38 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» ● В Севастополе готовятся снизить антиковидные мощности
Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму превышает среднероссийский показатель
фото © www.inform.kz
Республика Крым входит в пятерку регионов, где уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией превышает среднероссийский показатель.
Об этом сообщила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
«Несмотря на снижение заболеваемости в целом по РФ, в 18 регионах страны мы наблюдаем повышение… Среднероссийский показатель заболеваемости сегодня превышен в пяти регионах – это Новгородская, Амурская, Томская области, Хабаровский край и Республика Крым», – сказала Голикова.
Она добавила, что в 33 регионах России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. В то же время в 34 регионах значимой динамики нет. Также она сообщила, что Севастополь входит в число регионов, которые в течение двух-трех недель достигнут показателя по вакцинации населения от коронавируса в 80%.
«На сегодняшний день в шести регионах вакцинировано первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80%. Мы ожидаем, что в установленные сроки – через три недели либо через две недели, в зависимости от того, какая вакцина применялась, – коллеги приблизятся к искомой цифре. Это в первую очередь Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ», – добавила Голикова.
Ранее сообщалось, что в Крыму третьи сутки подряд отмечается снижение уровня заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в республике подтверждили 702 случая коронавируса. Максимальный суточный показатель в республике был зарегистрирован 20 ноября и составил 886 случаев.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму за сутки более 700 новых заражений. 702 случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.
Смертельный COVID: сводка по заболеваемости в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 301 новый случай заражения коронавирусом.
Крым получил более 38 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Вакцина «Спутник Лайт», дефицит которой наблюдался в Крыму, поступила на полуостров. На аптечные склады республики доставили 38,5 тыс. доз препарата.
В Севастополе готовятся снизить антиковидные мощности. Власти Севастополя рассматривают возможность плавного уменьшения коечного фонда в связи с улучшением ряда коронавирусных показателей.
Сотни заболевших, десятки умерших: суточная сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки в Крыму выявили 651 случай заражения коронавирусом.
В Севастополе рассказали о деталях резонансного ДТП со студентами
Из 34 туристов, попавших в ДТП на федеральной трассе в Республике Карелия, 28 являлись студентами Севастопольского государственного университета.
Власти Ялты пытаются понять откуда бомбы в местной реке
Ялтинские власти решили выяснить причины скопления большого количества боеприпасов времен Второй мировой войны в русле реки Дерекойка, протекающей через город.
Расчистка русла горной реки привела в ужас крымчан
Жители сел Бахчисарайского района Крыма не могут узнать протекающую в этих краях речку Коккозку: множество деревьев срублено, уничтожается среда обитания краснокнижных пресноводных крабов.
19 часов назад
Вице-премьер Крыма подал в отставку
21 час назад
Ялтинцы разгромили общественный туалет в Пионерском паркефото
20 часов назад
Крымские гостиницы проверят на звездность
Комиссия по проверке соответствия гостиниц заявленной звездности приступила к работе в Крыму.