Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму превышает среднероссийский показатель

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Республика Крым входит в пятерку регионов, где уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией превышает среднероссийский показатель.

Об этом сообщила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

«Несмотря на снижение заболеваемости в целом по РФ, в 18 регионах страны мы наблюдаем повышение… Среднероссийский показатель заболеваемости сегодня превышен в пяти регионах – это Новгородская, Амурская, Томская области, Хабаровский край и Республика Крым», – сказала Голикова.

Она добавила, что в 33 регионах России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. В то же время в 34 регионах значимой динамики нет. Также она сообщила, что Севастополь входит в число регионов, которые в течение двух-трех недель достигнут показателя по вакцинации населения от коронавируса в 80%.

«На сегодняшний день в шести регионах вакцинировано первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80%. Мы ожидаем, что в установленные сроки – через три недели либо через две недели, в зависимости от того, какая вакцина применялась, – коллеги приблизятся к искомой цифре. Это в первую очередь Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ», – добавила Голикова.

Ранее сообщалось, что в Крыму третьи сутки подряд отмечается снижение уровня заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в республике подтверждили 702 случая коронавируса. Максимальный суточный показатель в республике был зарегистрирован 20 ноября и составил 886 случаев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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