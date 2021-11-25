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Коронавирус в Крыму

Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму превышает среднероссийский показатель

06:43 четверг, 25 ноября 2021
Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму превышает среднероссийский показатель

фото © www.inform.kz

Республика Крым входит в пятерку регионов, где уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией превышает среднероссийский показатель.

Об этом сообщила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

«Несмотря на снижение заболеваемости в целом по РФ, в 18 регионах страны мы наблюдаем повышение… Среднероссийский показатель заболеваемости сегодня превышен в пяти регионах – это Новгородская, Амурская, Томская области, Хабаровский край и Республика Крым», – сказала Голикова.

Она добавила, что в 33 регионах России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. В то же время в 34 регионах значимой динамики нет. Также она сообщила, что Севастополь входит в число регионов, которые в течение двух-трех недель достигнут показателя по вакцинации населения от коронавируса в 80%.

«На сегодняшний день в шести регионах вакцинировано первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80%. Мы ожидаем, что в установленные сроки – через три недели либо через две недели, в зависимости от того, какая вакцина применялась, – коллеги приблизятся к искомой цифре. Это в первую очередь Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ», – добавила Голикова.

Ранее сообщалось, что в Крыму третьи сутки подряд отмечается снижение уровня заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в республике подтверждили 702 случая коронавируса. Максимальный суточный показатель в республике был зарегистрирован 20 ноября и составил 886 случаев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки более 700 новых заражений. 702 случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.

Смертельный COVID: сводка по заболеваемости в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрирован 301 новый случай заражения коронавирусом.

Крым получил более 38 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Вакцина «Спутник Лайт», дефицит которой наблюдался в Крыму, поступила на полуостров. На аптечные склады республики доставили 38,5 тыс. доз препарата.

В Севастополе готовятся снизить антиковидные мощности. Власти Севастополя рассматривают возможность плавного уменьшения коечного фонда в связи с улучшением ряда коронавирусных показателей.

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