Спасли мать от сына: пьяный крымчанин с ножом вымогал деньги на добавку

Севастопольские правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который с ножом вымогал деньги у собственной матери.

Об этом рассказали в пресс-службе крымского управления Росгвардии. Сигнал о происшествии поступил из городской квартиры, где проживала 67-летняя женщина.

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили ее с многочисленными побоями и гематомами. Как оказалось, это сделал ее сын, причем, не впервые.

«Со слов пострадавшей правоохранители выяснили, что ее постоянно избивает сын, требуя деньги на спиртное. Мужчина двумя годами ранее освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних», - рассказали в ведомстве.

Нетрезвого мужчину задержали и передали полиции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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