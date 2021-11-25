Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму превышает среднероссийский показатель ● Из-за пандемии в Крыму увеличилось количество верующих ● В Крыму за сутки более 700 новых заражений ● Смертельный COVID: сводка по заболеваемости в Севастополе ● Крым получил более 38 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
Сотни заболевших, десятки умерших: суточная сводка о новых заражениях в Крыму
фото © rbc.ru
За прошедшие сутки в Крыму выявили 651 случай заражения коронавирусом.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 484 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 649 человек, выздоровевших за весь период – 104 512.
Также за прошедшие сутки скончались 24 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего умерших с начала пандемии — 3 488.
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
Напомним, днем ранее в регионе выявили 301 новый случай заражения COVID-19. Антирекорд фиксировался 9 ноября, в тот день суточный показатель заболеваемости достиг 358.
С выздоровлением за сутки выписан 681 пациент. Умерли тринадцать человек в возрасте от 45 до 95 лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Сотни заболевших, десятки умерших: суточная сводка о новых заражениях в Крыму
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