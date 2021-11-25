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Власть

Севастопольский суд обязал выплатить отцу погибшего в такси мужчины 1,5 млн рублей

Балаклавский районный суд Севастополя взыскал 1,5 млн рублей в пользу мужчины, чей сын погиб в результате ДТП в 2019 году.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Суд удовлетворил частично требования о возмещении морального вреда мужчине, чей сын, являясь пассажиром автомобиля сервиса PickUp Taxi, в 2019 году погиб в результате ДТП, – говорится в сообщении. – Суд взыскал с водителя такси компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей, с двух владельцев автомобиля – источника повышенной опасности – по 300 тысяч рублей, а также с агрегатора сервиса PickUp Taxi – индивидуального предпринимателя – 600 тысяч рублей».

По мнению суда, в данном случае последовательные действия всех владельцев автомобиля привели к тому, что автомобилем управлял гражданин без права осуществлять перевозки пассажиров и груза легковым такси. В связи с этим суд возложил обязанность компенсировать моральный вред не только на водителя такси, но и владельцев автомобиля.

Решение не вступило в законную силу. Ранее суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда матери погибшего.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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