Власть
Россия с минувшей недели начала переброску своих войск в Крым
фото © Крым.реалии
Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщает о том, что Россия активно перебрасывает войска в Крым в рамках крупномасштабного наращивания военной техники на границе с Украиной.
Как пишет издание, источники в оборонной разведке рассказали, что войска и техника прибывают в Крым с 15 ноября. Перемещение войск в Крым последовало после отправки боевых танков и другого тяжелого вооружения в Воронежскую область России.
Ссылаясь на данные разведки, агентство пишет, что в состав войск, отправленных в Крым, входят 34-я мотострелковая бригада и 42-я гвардейская мотострелковая дивизия, чьи танки Т-72Б3 были замечены на видео в поезде, направлявшемся в Крым, о чем ранее сообщали аналитики из Conflict Intelligence Team.
Исследователи CIT согласны с оценками разведок, что «готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута как минимум не ранее начала следующего года».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Россия с минувшей недели начала переброску своих войск в Крым
Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщает о том, что Россия активно перебрасывает войска в Крым в рамках крупномасштабного наращивания военной техники на границе с Украиной.
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