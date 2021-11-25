Россия с минувшей недели начала переброску своих войск в Крым

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Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщает о том, что Россия активно перебрасывает войска в Крым в рамках крупномасштабного наращивания военной техники на границе с Украиной.

Как пишет издание, источники в оборонной разведке рассказали, что войска и техника прибывают в Крым с 15 ноября. Перемещение войск в Крым последовало после отправки боевых танков и другого тяжелого вооружения в Воронежскую область России.

Ссылаясь на данные разведки, агентство пишет, что в состав войск, отправленных в Крым, входят 34-я мотострелковая бригада и 42-я гвардейская мотострелковая дивизия, чьи танки Т-72Б3 были замечены на видео в поезде, направлявшемся в Крым, о чем ранее сообщали аналитики из Conflict Intelligence Team.

Исследователи CIT согласны с оценками разведок, что «готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута как минимум не ранее начала следующего года».

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