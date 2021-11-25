Работы по рекультивации полигона в Судаке завершат в 2024 году

В Судаке продолжают рекультивацию полигона твердых бытовых отходов по программе регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Работы должны завершить в 2024 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по реализации национальных проектов.

«На сегодняшний день специалистами укладывается бентонитовый мат, бентопласт, геомембрана, гидропат 3D. По всей площади полигона уже уложен верхний слой бентопласта. Кроме того, укладывается георешетка дорожного армирования, после чего на нее будет нанесен почвенно-растительный слой, на котором будет осуществлено озеленение. Также сооружается ливневое устройство (укладывается 150 метров трубы для ливневых стоков) и подводятся стеклопластиковые бочки для системы ливневых стоков. На участке работает 19 строителей и 5 единиц техники», говорится в сообщении.

Площадь полигона твердых бытовых отходов составляет 11 гектар, а объем накопленного за долгие годы мусора 410 тыс. м3. На рекультивируемом полигоне установлены камеры видеонаблюдения. Общая стоимость запланированных работ составляет 950 млн руб., из них 285 млн руб. будет освоено в 2021 году.

Завершение всех намеченных работ позволит значительно улучшить экологическую обстановку в городе и благоприятно скажется на жизни граждан. Реализация регионального проекта «Чистая страна» рассчитана до 2024 года включительно.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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