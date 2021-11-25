Происшествия
Рабочего из Узбекистана посадили в Крыму за взятку сотруднику ФСБ
Гастарбайтер, не имеющий патента на работу, предложил силовику 10 тысяч рублей за бездействие.
В Керчи осудили гражданина Узбекистана, который пытался дать взятку сотруднику ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба городского суда.
Гастарбайтер с двумя соотечественниками прибыл на полуостров для проведения ремонта в одном из домов. Однажды к ним явились сотрудники ФСБ, чтобы проверить наличие у рабочих патента на трудовую деятельность. Соответствующих документов у них не было, поэтому один из приезжих предложил силовику взятку в 10 тысяч рублей за то, чтобы тот закрыл глаза на нарушение. Предложение было отправлено сотруднику в мессенджере WhatsApp.
Мужчину задержали после передачи взятки. Суд приговорил его к 3,5 года тюрьмы и обязал выплатить штраф в 50 тысяч рублей. Подсудимый полностью признал вину.
Ранее крымская фирма была оштрафована почти на миллион рублей за то, что привлекла к работам на государственном объекте нелегалов, не имеющих необходимых разрешений на труд на территории России.
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