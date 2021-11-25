Пришла на уроки с ножом: ЧП в начальной школе в Севастополе

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Ученица младших классов одной из севастопольских школ пришла на уроки с ножом, в учебное заведение вызвали полицию.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

«Поступило сообщение о том, что ученица четвертого класса принесла в школу нож, который забрал у девочки классный руководитель», – сказали в ведомстве.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В правительстве Севастополя сообщили, что держат ситуацию на контроле.

«В школе проводятся все необходимые мероприятиями соответствующими структурами», – сказали в пресс-службе правительства. С детьми работают психологи», – отметили в пресс-службе правительства.

В социальных сетях появилась информация о том, инцидент произошел в школе днем 22 ноября. Отмечалось, что холодное оружие девочка, по ее собственным словам, принесла, чтобы защищаться от одноклассников, которые и обнаружили нож в ее школьном ранце.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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