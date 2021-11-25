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Странности

По Севастополю рыщет неадекватный поджигатель сов

По Севастополю рыщет неадекватный поджигатель сов

фото © Форпост

В центре Севастополя неизвестный дважды пытался поджечь ландшафтную скульптуру в виде совы, украшающую вход в одно из заведений, но достигнутый успех был весьма скромным.

Официальные детали случившегося в ноябре инцидента сообщили в УМВД города-героя.

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратился гражданин с сообщением о том, что неизвестный ночью поджег двухметровую сову из полимерного материала.

«В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции установлены повреждения целостности полимерного покрытия указанной конструкции в двух местах, а также повреждение электропроводов, возможно произведенные путем поджога», - уточнила заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа.

Собственник имущества оценил причиненный ему ущерб в 50 000 рублей. Для определения точной стоимости поврежденных элементов совы на момент совершения преступления назначена судебная экспертиза. Исходя из внешних наблюдений, скульптура пострадала незначительно.

Пироман-совофоб пока не пойман, но полицией предпринимаются все меры для его установления. Ведется розыск очевидцев произошедшего, изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Судя по имеющимся видеозаписям, нелюбовь к совам - это не главная проблема неизвестного пока гражданина. Несмотря на то, что дело было прохладной ночью, гражданин зачем-то решил снять обувь, после чего начал активно бегать кругами, пытаясь поджечь то сову, то электрические провода.

Напомним, в сентябре двое жителей Севастополя решили с балкона испытать ракетницу и метким выстрелом подожгли припаркованную во дворе соседскую машину.

В тексте использованы материалы: Форпост

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