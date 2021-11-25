Мошенник продал крымчанину служебную иномарку за 1,8 млн рублей

30-летний житель Екатеринбурга продал в Симферополе Audi A6 за 1,8 млн рублей мошенническим способом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

«Мужчина предоставил недостоверные сведения об утрате паспорта транспортного средства Audi A6, получив его дубликат. Затем он продал автомобиль, принадлежащий одному из предприятий города, распорядившись вырученной суммой по своему усмотрению», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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