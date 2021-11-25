Общество
Модель дисквалифицировали на конкурсе «Мисс Земля» из-за прописки в Крыму
фото © yuliiapavlikova / Instagram
Девушка уверяет, что организаторы не хотели политического скандала и просили ее не упоминать о полуострове.
Модель из Крыма Юлия Павликова заявила, что она была исключена из финалистов международного конкурса красоты «Мисс Земля» в связи с крымской пропиской.
Девушка рассказала, что два месяца организаторы публиковали рейтинг из 89 участниц со всей планеты, в котором она стабильно была на 5-11 месте, передает «Газета.ru». «Но в итоге в число топ-20 финалисток конкурса меня не включили. Организаторы комментировать ситуацию отказываются. Но реальная причина мне известна - это крымская прописка. Я стала жертвой политических игр», - уверена крымчанка.
Она сообщила, что организаторы не хотели, чтобы разгорелся политический скандал. Модель отметила, что выступала на конкурсе от Болгарии, откуда родом ее папа. При этом Павликова родилась и выросла на территории Крыма. Девушка уверяет, что организаторы хотели это утаить, отправляли ей сообщения, предлагая не упоминать о регионе.
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