Крымские гостиницы проверят на звездность

фото © Новости Крыма

Комиссия по проверке соответствия гостиниц заявленной звездности приступила к работе в Крыму.

Сотрудники Ростуризма, республиканского минкурортов и Роспотребнадзора проверят объекты размещения после жалоб туристов, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым.

«Проверка вызвана рядом жалоб туристов в курортных регионах ЮФО на несоответствие средств размещения требованиям категории гостиниц, присвоенным по итогам классификации. В ходе проверки установлено, что несколько отелей, классифицированных как средства размещения «3 звезды», не соответствуют заявленным категориям, в том числе не соответствуют по ряду требований и отдельные номера», – отметили в пресс-службе.

По результатам проверки заключение о несоответствии гостиниц нормативным требованиям, а также о нарушениях, допущенных аккредитованной организацией, осуществляющей классификацию гостиниц, будет направлено в комиссию по апелляциям. «Соответствие отеля заявленной категории – это гарантия получения ожидаемого перечня и качества услуг для гостя, залог комфортного и безопасного отдыха. При этом многие средства размещения не просто устанавливают у себя необходимые стандарты, а улучшают сервисное обслуживание, инфраструктуру, расширяют перечень дополнительных услуг на самом высоком уровне», – подчеркнул министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он отметил, что повышение качества сервиса, услуг и в целом отдыха, модернизация существующего номерного фонда и строительство нового для повышения конкурентоспособности региона – одна из приоритетных задач для минкурортов Крыма и отрасли в целом.

В Крыму, по данным министерства, аккредитованными организациями проведена классификация 894 средств размещения, в том числе по категориям: «5 звезд» – 10 объектов, «4 звезды» - 52 объекта, «3 звезды» – 218 объектов, «2 звезды» – 154 объекта, «1 звезда» – 31 объект, «без звезд» – 429 объектов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дальний Восток решил отбить у Крыма часть туристов. Новый город-спутник под Владивостоком сможет заменить туристам отдых на побережье Крыма, а также привлечь покупателей недвижимости со всей России.

Развожаев поддержал идею о курортном сборе в Севастополе. Губернатор считает, что эксперимент позволит направлять больше средств на развитие туристической инфраструктуры.

Турпоток в Крым во время ноябрьских каникул вырос на треть. Число отдохнувших в Крыму туристов в первую неделю ноября выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Тревел-блогер посчитал, во сколько ему обошелся отдых в Крыму осенью. Путешественник прилетел в Крым из Нижнего Новгорода, чтобы поправить здоровье.