Власть
Крымчанка отправится в колонию за систематическую неуплату алиментов
Красноперекопский районный суд Крыма отправил в колонию местную жительницу, которая систематически не платила алименты на содержание 15-летнего ребенка.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«В ноябре 2015 года с подсудимой были взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере одной тысячи рублей ежемесячно до совершеннолетия ребенка. Имея доход от случайных заработков, какую-либо материальную помощь на содержание ребенка не оказывала, денежные средства расходовала на собственные нужды», – говорится в сообщении.
В суде отметили, что женщина трудоспособна, но официально устраиваться на работу не хотела. Также она не получала необходимый для трудоустройства документ – паспорт гражданина России и не встала на учет в центре занятости населения. Женщина неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов по части 1 статьи 157 УК РФ. После отбытия наказания продолжала уклоняться от уплаты алиментов на содержание ребенка, который проживает в приемной семье.
«За период 2020-2021 года она совершила один платеж на содержание ребенка в размере 300 рублей. Второй платеж, в размере одной тысячи рублей, она совершила в период рассмотрения уголовного дела», – сообщили в пресс-службе.
Подсудимая частично согласилась с предъявленным ей обвинением. Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 157 УК РФ – неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей и приговорил ее к двум годам и одному месяцу колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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