Какой сегодня праздник 25 ноября

фото © pixabay.com

Сегодня, 25 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник иконы Божией Матери «Милостивая»

В переводе с греческого икона называется «Родник Милосердия». В благодарность верующие называют эту икону «Милостивой». Обращаясь с верой в сердце с молитвой к Киккской «Милостивой» иконе Божьей Матери с кормителем (младенцем Иисусом), люди попадают под чудотворный исцеляющий источник и покровительство Богородицы.

Память иконы Божией Матери «Милостивая» (Киккская) празднуется 25 ноября (12 ноября по старому стилю), 8 января (26 декабря). Согласно преданию, святой евангелист Лука писал икону по образу самой Богородицы, еще при ее жизни на земном пути. Лука изобразил ее с сыном Иисусом на руках. Икона Божией Матери называется Киккская от названия горы на Кипре – Киккос.

Верующие люди часто молят икону Киккской Божьей Матери об исцелении; о спасении от эпидемий; об избавлении от напастей; об исцелении от бесплодия; об исцелении заболеваний головы и избавлении от головных болей; об исцелении нарушений речи и слуха; о беременности и рождении здорового ребенка.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence Against Women)

Фото Структура «ООН-женщины»

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия. 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/54/134) объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women).

ООН предложила правительствам, международным организациям и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.

Исторической предпосылкой Дню стало событие, произошедшее в 1960 году в Доминиканской Республике. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо (Rafael Trujillo) были зверски убиты три сестры Мирабаль (Mirabal sisters), которые были политическими активистками.

Иван Милостивый

Народный праздник «Иван Милостивый» отмечается 25 ноября (по старому стилю – 12 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Другие названия праздника: «Иванов день», «Иван Снежный», «День подарков». Снежным Ивана прозвали за не редкие в этот период года снегопады.

Также сегодня, 25 ноября, отмечают такие праздники:

- День российского военного миротворца

- День Олонхо в Якутии

- День благодарения в США

- День смотрения по сторонам

- День расплывных лиц

- День учителя в Индонезии

- День железнодорожника в Польше

- День памяти короля Таиланда

- Кадрин день (Кадрипяев) в Эстонии

- День независимости Суринама

- День эвакуации в Нью-Йорке (Evacuation Day - New York) в США

- День парфе (National Parfait Day) в США

- День регби (National Rugby Day) в США

- День государственности Боснии и Герцеговины

- День траура (National Day of Mourning) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Николай, Лев, Афанасий, Савва, Нил, Арсакий, Ахия, Карина.

Что происходило 25 ноября в прошлые годы

1735 - в России отлит Царь-колокол. Высота колокола с ушками составляет 6,24 м, диаметр6,6 м, масса около 200 тонн.

1783 - последние британские войска покинули Нью-Йорк после завершения Войны за независимость США.

1867 - Альфред Нобель, шведский химик, инженер, изобретатель, запатентовал динамит.

1905 - Выход первого номера газеты «Хлебороб»первой легальной газеты в подроссийской Украине, которая издавалась на Полтавщине (г. Лубны).

1936 - Германия и Япония заключили Антикоминтерновский пакт. Согласно пакту, был создан двусторонний блок этих государств, направленный против стран 3-го Коммунистического Интернационала (Коминтерна, откуда, собственно, и название договора) с целью не допустить дальнейшее распространение советского влияния в мире.

1981 - Объявления этот день официальным днем борьбы против насилия над женщинами (инициатива Генеральной Ассамблеи ООН).

2003 - Верховная рада Украины приняла закон об уменьшении минимальной заработной платы. С этого дня уровень зарплаты с 237 гривен стал в размере 205 гривен.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 ноября. Какие праздники будут завтра?

