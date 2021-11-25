Власть
Фирму-подрядчика реконструкции улиц Керчи обвиняют в подделке сертификатов
В Управление единого заказчика Администрации города Керчи в ноябре 2021 года поступила исполнительная документация от ООО «Луксар», которое занималось благоустройством территорий Керчи.
При детальном изучении сертификатов соответствия на дорожно-строительные изделия, камни бортовые, выявлены данные, которые не соответствуют действительности и, возможно, являются подложными. Об этом в своем Telegram канале написал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
«Администрация Керчи направила соответствующие обращения в правоохранительные и надзорные органы для проведения проверки по указанным фактам с указанием возможных неправомерных действий со стороны должностных лиц ООО «Луксар», возможно содержащих в себе состав уголовного преступления, с целью получения бюджетных денежных средств в размере более 2-х миллионов рублей», — подчеркнул Брусаков.
Напомним, в действиях должностных лиц ООО «Луксар», которое занималось благоустройством дворов и общественных территорий в Керчи, усматриваются возможные уголовные преступления — служебный подлог и мошенничество. Ранее глава города-героя дал показания Следкому по делу недобросовестного подрядчика.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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