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Власть

Фирму-подрядчика реконструкции улиц Керчи обвиняют в подделке сертификатов

11:22 четверг, 25 ноября 2021
Керчь

В Управление единого заказчика Администрации города Керчи в ноябре 2021 года поступила исполнительная документация от ООО «Луксар», которое занималось благоустройством территорий Керчи.

При детальном изучении сертификатов соответствия на дорожно-строительные изделия, камни бортовые, выявлены данные, которые не соответствуют действительности и, возможно, являются подложными. Об этом в своем Telegram канале написал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

«Администрация Керчи направила соответствующие обращения в правоохранительные и надзорные органы для проведения проверки по указанным фактам с указанием возможных неправомерных действий со стороны должностных лиц ООО «Луксар», возможно содержащих в себе состав уголовного преступления, с целью получения бюджетных денежных средств в размере более 2-х миллионов рублей», — подчеркнул Брусаков.

Напомним, в действиях должностных лиц ООО «Луксар», которое занималось благоустройством дворов и общественных территорий в Керчи, усматриваются возможные уголовные преступления — служебный подлог и мошенничество. Ранее глава города-героя дал показания Следкому по делу недобросовестного подрядчика.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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