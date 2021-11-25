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Происшествия

Два человека погибли и один пострадал в ДТП под Алуштой

14:13 четверг, 25 ноября 2021
Алушта

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего на дороге Алушта – Ялта в районе поселка Малый Маяк, в результате которого погибли два человека и один пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 39-летний водитель и 44-летний пассажир переднего сидения. Еще один 43-летний пассажир заднего сидения госпитализирован в алуштинскую центральную городскую больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что авария произошла сегодня утром. «Водитель автомобиля Hyundai Accent двигался со стороны Ялты в сторону Алушты, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, не справился с управлением и допустил занос, в результате чего совершил наезд на обочину дороги», – добавили в МВД.

На опубликованных полицейскими фотографиях с места происшествия видно, что автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб. При этом крыша легковушки срезана, по всей видимости, специалисты МЧС проводили деблокацию погибших и пострадавшего. Также на месте работали сотрудники МВД и скорой медицинской помощи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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