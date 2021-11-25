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Власть

Девять педагогов Ялты стали претендентами на звание «Учитель года»

08:38 четверг, 25 ноября 2021
Ялта

Конкурс «Учитель года» стартовал в Ялте.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«За это почетное звание в нынешнем году поборются девять педагогов. Они успешно прошли заочный тур, впереди – пять конкурсных заданий», – уточнила она.

По информации Павленко, итоги конкурса будут подведены в середине декабря. «И пусть конкурс не столько определит победителя, сколько станет праздником обмена опытом», – заявила глава администрации Ялты, пожелав его «самым талантливым и творческим» участникам удачи.

На минувшей неделе в Ялте подвели итоги муниципального конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года 2022», победителем которого стала воспитатель МБДОУ №6 «Лаврик» Екатерина Потапенко. Как отметила градоначальница, «этой молодой, хрупкой, но очень талантливой» женщине также «выпала честь, а вместе с тем и большая ответственность представлять наш город в республиканском, а, может, и всероссийском этапе».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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