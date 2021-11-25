Бывшему высокому чину полиции в Крыму грозит тюрьма за взятки

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Следкомитет установил причастность бывшего и.о. замначальника следственного отдела управления МВД по Ялте, подозреваемого в получении крупной взятки, к еще двум коррупционным преступлениям.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В ходе следствия были установлены иные эпизоды преступной деятельности фигурантов уголовного дела. Так, в июне 2016 года и в марте 2018 года сотрудник полиции через посредников получил взятку на общую сумму 4,5 тысячи долларов (почти 335 тысяч рублей по текущему курсу) за отказ в возбуждении уголовных дел в отношении жителя Ялты. В ходе расследования уголовного дела собрана вся необходимая доказательственная база», – сообщила Постнова.

Экс-полицейского и еще трех граждан, среди которых был адвокат, задержали в прошлом году. По данным следствия, полицейский проводил проверку потенциально неправомерных действий при постановке на кадастровый учет земельных участков, приобретенных гражданкой соседнего государства. Сотрудник полиции предложил за взятку не возбуждать уголовное дело. Своему знакомому адвокату он предложил выступить посредником при передаче денег.

«Когда адвокат достиг договоренности по передаче денежных средств должностному лицу МВД, последний вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Адвокату для владелицы были переданы оригиналы документов на право владения участками. А должностное лицо получил от адвоката взятку в размере 100 тысяч долларов США, после чего оба были задержаны», – пояснила Постнова.

Преступные действия выявили сотрудники ФСБ и собственной безопасности МВД по Крыму. Дела были возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Сейчас расследование завершено.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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