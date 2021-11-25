Аксенов наругал чиновников за вранье

Глава Крыма Сергей Аксенов недоволен исполнением руководителями городов и районов его поручений.

Об этом он сказал на совещании по вопросам ЖКХ 25 ноября.

В частности, он обрушился с критикой в адрес местных властей относительно уборки мусора и решения проблем с канализацией у граждан. Предоставленные ему отчеты он назвал «враньем» и пригрозил наказанием.

«В Крыму 9 декабря будет итоговое совещание, на кортом будут ставить оценки органам власти. Будет проведен анализ выполнения поручений, в том числе перенос исполнения моих поручений. Какие для этого были основания, кто разбирался. К примеру, было поручение по тем домам, которые были без управления, и я рассказывал, как это сделать главам администраций, заместителям глав администраций – выйти на эти дома, собрать людей, предложить свои управляющие компании и решить вопрос. Большинство глав администраций необоснованно перенесли сроки по исполнению данного поручения, а потом мы выясняем, что ситуация не была изучена, в детали никто не вникал. Это будет поставлено в вину, будет оценено, как неисполнение поручения и нежелание выполнять свои обязанности», – сказал Аксенов.

Аналогичная ситуация, по его словам, обстоит с обходом граждан, у которых есть проблемы с канализацией. Он отметил, что власти на местах должны были составить соответствующие реестры, льготный список таких граждан, которые не в состоянии самостоятельно проводить откачку продуктов жизнедеятельности.

«Ложь сплошная в большинстве случаев. Большинство граждан, которых мы обзвонили, говорят, что никто у них не был, никто у них не появлялся. Но на бумаге все есть. Однако в большинстве регионов данная работа не контролировались и сплошную ложь передали сюда (в Совмин Крыма). Поэтому все, кто по цепочке обманывал и составлял эти списки, все фамилии будут озвучены, будут опрошены, почему наврали и будут соответствующие решения», – предупредил Аксенов.

Высказал свое недовольство Аксенов также относительно уборки мусора в городах и районах.

«По уборке такая же ситуация. Поступает такое же большое количество обращений, просто огромное количество. По уборке ситуация не наладилась. Разбираться, почему были навалы мусора, не собираюсь ни в одном муниципальном образовании, не интересно. Интересует результат, причины пусть оставят себе», – сказал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вице-премьер Крыма подал в отставку. Госсовет РК рассмотрит представление об отставке вице-премьера Республики Крым - министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина, сообщает «Интерфакс».

Стало известно, кто временно возглавит Минкультуры Крыма. Первый заместитель министра культуры Крыма Татьяна Манежина будет временно исполнять обязанности главы министерства после освобождения от должности в связи с утратой доверия Арины Новосельской, подозреваемой в получении взятки.

Аксенова окружают силовиками и сватают в Кремль. Глава Крыма пытается маневрировать между коррупционными ударами, но не контролирует ситуацию – считают авторы Телеграм-канала «Незыгарь».

Тройное ДТП с «КамАЗом» под Симферополем: что известно о пострадавших. Один человек получил травмы в результате аварии с участием трех автомобилей в Симферопольском районе, он госпитализирован.