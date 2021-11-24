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Происшествия

Житель Ростова в Севастополе избил и ограбил женщину

Житель Ростовской области задержан в Севастополе за избиение и грабеж женщины, за которой его попросили проследить.

Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по городу, передает «Новый Севастополь».

«Предварительно установлено, что в апреле текущего года 70-летний житель Ростовской области направился со своим знакомым в Севастополь для его трудоустройства на один из строительных объектов. Во время поездки мужчина рассказал приятелю, что собрался жениться на 44-летней жительнице Севастополя, но поскольку подозревает ее в неверности, попросил тайком проследить за ней. 24-летний ростовчанин согласился помочь знакомому. В тот же день он, скрыв лицо под маской, подкараулил женщину у подъезда, избил, а затем похитил ее смартфон и скрылся», – говорится в сообщении.

Во время дачи показаний задержанный, напротив, заявил, что избить женщину его попросил 70-летний приятель, чтобы забрать телефон и подтвердить или опровергнуть подозрения в ее изменах. Нападал подозреваемый в кепке и маске – не только, чтобы скрыть лицо, но и не заразиться коронавирусом. «На мне была кепка и маска. Маска для того … Ну коронавирус же! Для того, чтобы скрыть лицо», – сказал он.

Телефон он оставил для личного пользования. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК России (разбой). Из уголовного дела выделены материалы проверки и переданы в СК, чтобы следователи разобрались в возможном нарушении неприкосновенности частной жизни.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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