Ялтинцы разгромили общественный туалет в Пионерском парке

Власти Ялты потребовали найти вандалов, разгромивших туалет в недавно реконструированном городском Пионерском парке.

Об этом написала на своей странице в социальных сетях глава местной администрации Янина Павленко.

«Вчера вечером неизвестные с непонятной целью разгромили туалет в Пионерском парке. Полегчало кому-то?», – заявила градональница.

По ее словам, городские власти уже привыкли к разрисованным стенам и конструкциям в парке и регулярно их красят и очищают. «Но такое «искусство» познаем не так часто», – заметила Павленко.

Она также сообщила, что на место происшествия была вызвана полиция. «По камерам, которых в Пионерском парке предостаточно, будем вычислять вандалов и привлекать к ответственности», – пообещала глава администрации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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