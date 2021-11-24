Впервые за 20 лет главная новогодняя елка Евпатории будет искусственной

В Евпатории начали подготовку к новогодним праздникам. На Театральной площади установят 11-метровую искусственную ель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава городской администрации Роман Тихончук.

«Конечно, наша живая красавица не останется без внимания, вокруг нее мы создадим фотозоны. Однако ее украшение будет минимальным, чтобы не нагружать ветви.

Больших усилий стоило ее вылечить, поэтому будем елку беречь!» — отметил Тихончук.Торжественное зажжение огней на елке запланировано на 19 декабря. В поселках Евпаторийского городского округа это мероприятие пройдет позже – 24 декабря.

«Как и ранее, на улицах города будут развешены праздничные гирлянды. Предлагаю нашим предпринимателям и в этом году присоединиться и украсить свои объекты яркими огнями и тематическими инсталляциями. Также запланировали запуск праздничных фейерверков 31 декабря. Знаю, что многим понравился фейерверк на мемориальном комплексе «Красная горка», поэтому там тоже проведем. Всего будет 5 локаций: 3 – в поселках и 2 – в городе», — рассказал Тихончук.

Справка: живую ель высадили на Театральной площади в Евпатории в канун нового тысячелетия — 29 декабря 2000 года. Именно ее наряжали все последующий годы в качестве главной зеленой красавицы города. В 2019 году елка начала «болеть», но специалистам удалось ее спасти.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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