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Власть

Возле аэропорта Симферополя хотят создать Центр истории Крыма

08:29 среда, 24 ноября 2021

Центр истории Крыма хотят создать возле аэропорта Симферополя.

Об этом сообщил председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.

«Нужно создать Центр истории Крыма, который будет соответствовать самым современным требованиям. В котором можно проводить конференции, изучать историю Крыма. Для этого есть и земля - в шаговой доступности от аэропорта. Многие отдыхающие смогут и захотят посетить такой Центр. Он нам необходим», - сказал Константинов.

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