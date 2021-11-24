Возле аэропорта Симферополя хотят создать Центр истории Крыма

Центр истории Крыма хотят создать возле аэропорта Симферополя.

Об этом сообщил председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.

«Нужно создать Центр истории Крыма, который будет соответствовать самым современным требованиям. В котором можно проводить конференции, изучать историю Крыма. Для этого есть и земля - в шаговой доступности от аэропорта. Многие отдыхающие смогут и захотят посетить такой Центр. Он нам необходим», - сказал Константинов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В рамках ФЦП в Алупке и Феодосии обещают построить новые причалы. Расходы за счет Федеральной целевой программы по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры на 2022 год запланированы в размере 174,3 млн рублей, на 2023 года – 1,5 млрд рублей, на 2024 год – 3,3 млрд рублей.

Летний потоп в Ялте стал причиной размножения крокодилов. Крокодиловые кайманы Ялтинского крокодиляриума впервые принесут потомство.

Сотни тысяч крымчан получили украинские биометрические паспорта. Более 800 тысяч жителей Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса получили украинские биометрические паспорта, сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Снавер Сейтхалилев телеканалу «Дом».

К новому году население Севастополя перевалит за 530 тысяч жителей. Численность населения Севастополя к концу 2021 года вырастет до 527 тысяч человек благодаря миграционным процессам.