Власть
Возле аэропорта Симферополя хотят создать Центр истории Крыма
Центр истории Крыма хотят создать возле аэропорта Симферополя.
Об этом сообщил председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.
«Нужно создать Центр истории Крыма, который будет соответствовать самым современным требованиям. В котором можно проводить конференции, изучать историю Крыма. Для этого есть и земля - в шаговой доступности от аэропорта. Многие отдыхающие смогут и захотят посетить такой Центр. Он нам необходим», - сказал Константинов.
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