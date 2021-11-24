Вице-премьер Крыма подал в отставку

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Госсовет РК рассмотрит представление об отставке вице-премьера Республики Крым - министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина, сообщает «Интерфакс».

«Представление об освобождении от должности вице-премьера правительства Крыма и главы министерства сельского хозяйства Андрея Рюмшина поступило на рассмотрение Государственного совета республики», - говорится в сообщении.

В минсельхозе сообщили, что на данный момент Рюмшин находится в отпуске. «В настоящее время Андрей Васильевич в отпуске», - сообщили в ведомстве.

«Возможно», - ответили на вопрос об увольнении по собственному желанию.

Андрей Рюмшин был назначен на должность министра сельского хозяйства Крыма в октябре 2016 года, в 2019 году назначен на пост вице-премьера РК. Рюмшин родился 18 июня 1964 года в селе Стрелковое Генического района Херсонской области. Окончил Крымский Ордена «Знак почета» сельскохозяйственный институт по специальности агрономия, Национальную академию государственной налоговой службы Украины по специальности экономист, Одесский региональный институт государственного управления национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности государственное управление. Кандидат сельскохозяйственных наук.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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