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Происшествия

В Ялте поймали преступника в федеральном розыске

12:07 среда, 24 ноября 2021
Ялта

В Ялте правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который с августа этого года был объявлен в федеральный розыск.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Злоумышленника обвиняют в совершении кражи.

«Оперуполномоченные уголовного розыска установили местонахождение скрывавшегося злоумышленника и задержали его. В ближайшее время он будет передан инициаторам розыска», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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