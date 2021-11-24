В Ялте поймали преступника в федеральном розыске

В Ялте правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который с августа этого года был объявлен в федеральный розыск.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Злоумышленника обвиняют в совершении кражи.

«Оперуполномоченные уголовного розыска установили местонахождение скрывавшегося злоумышленника и задержали его. В ближайшее время он будет передан инициаторам розыска», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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