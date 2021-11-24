Происшествия
В Ялте поймали преступника в федеральном розыске
В Ялте правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который с августа этого года был объявлен в федеральный розыск.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Злоумышленника обвиняют в совершении кражи.
«Оперуполномоченные уголовного розыска установили местонахождение скрывавшегося злоумышленника и задержали его. В ближайшее время он будет передан инициаторам розыска», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанка обокрала 91-летнего пенсионера ради курортного отдыха. 91-летний житель крымской столицы пришел в одно из госучреждений чтобы оплатить коммунальные услуги.
Симферополец осужден за грабеж и избиение своего коллеги. Ялтинский городской суд признал уроженца крымской столицы виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ, и назначил ему условное наказание в виде одного года лишения свободы.
В Симферополе таксист предложил пассажирке расплатиться собой. У жительницы Симферополя выдалась малоприятная поездка в такси.
Мошенник 19 раз сдал в аренду отдыхающим несуществующее жилье в Ялте. Сотрудники ялтинского уголовного розыска задержали в городе Данков Липецкой области 40-летнего гражданина, подозреваемого в 19 эпизодах дистанционного мошенничества.
В Крыму за сутки более 700 новых заражений
702 случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за прошедшие сутки.
Какой сегодня праздник 24 ноября фото
Сегодня, 24 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму начались протесты против QR-кодов
В крымской столице неизвестные устроили акцию против QR-кодов. По городу расклеены объявления с призывом их не использовать.
Аксенова окружают силовиками и сватают в Кремль
Глава Крыма пытается маневрировать между коррупционными ударами, но не контролирует ситуацию – считают авторы Телеграм-канала «Незыгарь».
вчера
ФСБ проводит обыски в крымском ГИБДД
24 часа назад
В Ялте начинается передел пляжного рынка
В Ялте пляжи в 2022 году будут распределять на конкурсной основе. Конкурс должен стартовать в январе.