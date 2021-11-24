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Власть

В Ялте опять пообещали построить медицинский комплекс за 17 млрд рублей

17:45 среда, 24 ноября 2021
В Ялте опять пообещали построить медицинский комплекс за 17 млрд рублей

фото © Новости Крыма

В Ялте в 2024 году начнется строительство многофункционального медицинского комплекса. На него выделили 17 млрд рублей.

Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«По поручению президента России Владимира Путина в 2024 году в Ялте начнут строительство медицинского многофункционального центра. На эти цели выделили 17 млрд рублей. В этом комплексе будет отдельное детское отделение на 100 мест, где будет оказываться вся необходимая медицинская помощь», — рассказала глава администрации Ялты.

Павленко уточнила, что строительство медицинского центра будет выполнять госкорпорация «Ростех».

Напомним, дети с гематологическими заболеваниями смогут получить медпомощь в поликлинике Ялты.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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