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В Ялте опять пообещали построить медицинский комплекс за 17 млрд рублей
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В Ялте в 2024 году начнется строительство многофункционального медицинского комплекса. На него выделили 17 млрд рублей.
Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«По поручению президента России Владимира Путина в 2024 году в Ялте начнут строительство медицинского многофункционального центра. На эти цели выделили 17 млрд рублей. В этом комплексе будет отдельное детское отделение на 100 мест, где будет оказываться вся необходимая медицинская помощь», — рассказала глава администрации Ялты.
Павленко уточнила, что строительство медицинского центра будет выполнять госкорпорация «Ростех».
Напомним, дети с гематологическими заболеваниями смогут получить медпомощь в поликлинике Ялты.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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