В Судаке начали сносить дом ветерана крымскотатарского национального движения

В селе Морское власти начали сносить дом ветерана крымскотатарского национального движения Рустема Усеинова.

Машиной из дома вывезены личные вещи. Снос дома проводят в присутствии судебных исполнителей, российской полиции и ОМОНа.

Как рассказал активист Февзи Джириков, участок, на котором расположено строение, Усеинов пытался узаконить с 2002 года. По словам Джирикова, окончательное решение суда о сносе жилья Усеинов получил накануне вечером.

Напомним, утром 24 ноября к дому Усеинова в Морском приехали судебные исполнители, полиция, ОМОН и прочие службы для проведения сноса его домовладения. Как удалось выяснить, летом этого года состоялся суд по иску местной администрации «о незаконной застройке земельного участка». Суд проходил без участия Усеинова, который утверждает, что не был осведомлен о судебном заседании.

Усеинову стало плохо, его увезли медики скорой помощи из-за того, что у его поднялось давление. Мужчина находится на стационарном лечении с диагнозом – двухсторонняя пневмония.

Публичные комментарии и пояснения представителей администрации и других органов власти относительно происходящего отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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