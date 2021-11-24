Происшествия
В Симферополе за выходные поймали восемь пьяных водителей
Столичная Госавтоинспекция в выходные дни провела профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Выявлены 8 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения.
Согласно настоящим Правилам дорожного движения, превышение дозы алкоголя у человека свыше 0,16 промилле при выходе и 0,35 промилле в крови наказывается лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а также штрафом в размере 30 тысяч рублей.
Повторное управление транспортом водителем в состоянии опьянения является уголовным преступлением.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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