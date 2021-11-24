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Происшествия

В Симферополе за выходные поймали восемь пьяных водителей

Столичная Госавтоинспекция в выходные дни провела профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Выявлены 8 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Согласно настоящим Правилам дорожного движения, превышение дозы алкоголя у человека свыше 0,16 промилле при выходе и 0,35 промилле в крови наказывается лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а также штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Повторное управление транспортом водителем в состоянии опьянения является уголовным преступлением.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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