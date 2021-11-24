В Симферополе устроили дрифт на пожарных автомобилях

В Симферополе прошли соревнования по «Скоростному маневрированию на пожарных автомобилях».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Участники соревнований должны были пройти элементы «Круг», «Змейка», «Просека», «Колея», «Бокс» и «Эстафета».

За заветный кубок боролись 8 команд. Победителя определяли в общем зачете и личном первенстве. Для этого каждой команде было дано две попытки пройти всю трассу маневрирования за наименьшее время и минимальное количество баллов. Все это проводилось на автомобиле тяжелого класса типа АЦ-3,2-40/4.

Эта пожарная автоцистерна на базе «КамАЗа» предназначена для тушения пожаров в жилых зданиях, сооружениях, на промышленных объектах, а также доставке к месту вызова боевого расчета, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и запаса огнетушащих веществ. При этом вес машины превышает 13 тонн, а максимальная скорость составляет 90 км/ч. В условиях ограниченного времени управление таким автомобилем требует от водителя наивысшего мастерства и ювелирной точности.

В результате победителями стал 1-й пожарно-спасательный отряд из Симферополя. На втором месте расположился 7-й пожарно-спасательный отряд из Красноперекопска и третье место занял 3-й пожарно-спасательный отряд из Керчи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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